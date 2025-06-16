موجة صواريخ ايرانية جديدة تضرب حيفا وتل أبيب + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران وعلى الجميع البقاء في الملاجئ.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من مناطق فلسطين المحتلة خشية صواريخ إيرانية.

وتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ إيرانية في حيفا و"تل أبيب" و"بني براك" ودوي انفجارات كبير.

وأصابت الصواريخ محطة توليد الكهرباء في حيفا وفقا للفيديو، واعلنت وسائل إعلام العدو انقطاع كبير للكهرباء وسط "إسرائيل".

كما اعلنت منصة إعلامية إسرائيلية عن سقوط عدة صواريخ في منطقة الوسط.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية المشهد وكأنه يوم القيامة في "إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باصابة 4 صواريخ على الأقل "تل أبيب" ومحيطها وتسجيل إصابات خطيرة وسط "إسرائيل" من جراء الصواريخ الإيرانية.

وقالت السلطة المحلية في "بيتاح تيكفا" شرقي "تل أبيب": إصابة صاروخ إيراني لمبنى في "بيتاح تيكفا" وتسجيل إصابات.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية ان جيش الاحتلال يقول إن نحو 100 صاروخ إيراني أطلق على إسرائيل في هذه الدفعة.