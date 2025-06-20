العقيد طاجيك: دُمرت مايكروسوفت بصاروخ واحد فقط على بئر السبع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر العقيد إيمان طاجيك، المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3، رسالةً وكتب: "دُمرت مايكروسوفت بصاروخ واحد فقط على بئر السبع؛ التواطؤ مع الكيان الصهيوني له عواقبه! ستُعاقبون بشدة، انتظرونا".
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كتب المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بمايكروسوفت في الهجوم الصاروخي الإيراني على الأراضي المحتلة: "التواطؤ مع الكيان الصهيوني له عواقبه! ستُعاقبون بشدة ".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر العقيد إيمان طاجيك، المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3، رسالةً وكتب: "دُمرت مايكروسوفت بصاروخ واحد فقط على بئر السبع؛ التواطؤ مع الكيان الصهيوني له عواقبه! ستُعاقبون بشدة، انتظرونا".
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