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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣٢ م

العقيد طاجيك: دُمرت مايكروسوفت بصاروخ واحد فقط على بئر السبع

العقيد طاجيك: دُمرت مايكروسوفت بصاروخ واحد فقط على بئر السبع

كتب المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بمايكروسوفت في الهجوم الصاروخي الإيراني على الأراضي المحتلة: "التواطؤ مع الكيان الصهيوني له عواقبه! ستُعاقبون بشدة ".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر العقيد إيمان طاجيك، المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3، رسالةً وكتب: "دُمرت مايكروسوفت بصاروخ واحد فقط على بئر السبع؛ التواطؤ مع الكيان الصهيوني له عواقبه! ستُعاقبون بشدة، انتظرونا".

/انتهى/

رمز الخبر 1959638

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