العقيد طاجيك: دُمرت مايكروسوفت بصاروخ واحد فقط على بئر السبع

كتب المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بمايكروسوفت في الهجوم الصاروخي الإيراني على الأراضي المحتلة: "التواطؤ مع الكيان الصهيوني له عواقبه! ستُعاقبون بشدة ".