اقامة مراسم تشييع جثامين شهداء القادة للعدوان الصهيوني يومي الخميس والسبت

وأفادت وكالة مهر للأمباء، ان العلاقات العامة للحرس الثوري اعلنت: ستقام مراسم التشييع الوطنية لهؤلاء الشهداء الأبرار إلى جانب قادة الشهداء الآخرين من عدوان الكيان الصهيوني الغاشم في طهران يوم السبت من أمام بوابة جامعة طهران باتجاه ساحة الحرية، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، بحضور كافة أبناء الشعب الايراني الإسلامي الكريم.

وأضافت: ستقام مراسم تشييع جثمان القائد المتميز للحرس الثوري الإسلامي الفريق حسين سلامي ورئيس مكتبه العميد الحاج مسعود شانئي يوم الخميس في الساعة التاسعة صباحاً في مسقط رأسهما مدينة غلبايكان.

وتابعت: أيضًا؛ ستقام مراسم التشييع الوطنية لهؤلاء الشهداء الأبرار إلى جانب قادة الشهداء الآخرين من عدوان الكيان الصهيوني الغاشم في طهران يوم السبت.

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