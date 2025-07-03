كتلة برلمانية تابعة لحزب الله تعلق على الابتزاز الأميركي

أفادت وكالة مهر للأنباء، عن عضو كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله اللبناني حسن عز الدين تأكيده: "سلاح المقاومة قضية وطنية وداخلية، ولن نستسلم أبدا لابتزاز أميركا والكيان الصهيوني".

وأضاف: "لا يزال لبنان، وخاصة جنوبه، يتعرض لعدوان الكيان الصهيوني، وهذه القضية تستهدف استقرار المنطقة. واليوم، أصبحت فلسطين معيارًا للحق والباطل في العالم".

أوضح عز الدين: "إن تجربة المقاومة ليست اليوم والأمس، بل هي تجربة متجذرة منذ عام ١٩٨٢ وحتى اليوم. لبنان بحاجة إلى المقاومة اليوم أكثر من أي وقت مضى. وكان تحرير جنوب لبنان عام ٢٠٠٠ أول انتصار عربي حقيقي على العدو الصهيوني بلغة المقاومة".

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا قد قال في وقت سابق إن انسحاب الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتم بعد نزع سلاح المقاومة!

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