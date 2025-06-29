تمديد الغاء الرحلات الجوية شمال وجنوب وغرب ايران حتى عصر الغد الاثنينن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح اخوان، في تصريح له اليوم الاحد، انه استنادا الى قرار لجنة التنسيق بمنظمة الطيران المدني الايرانية وبعد التحقيقات الخاصة بشؤون السلامة والامان في ظل الظروف الراهنة، فإنه الى جانب السماح باستخدام الأجواء في النصف الشرقي من البلاد للرحلات الداخلية والدولية والعابرة، فقد تم فتح اجواء الوسط وقسم النصف الغربي للبلاد على الرحلات الدولية العابرة فقط.

واهاب هذا المسؤول في وزارة الطرق الايرانية، بالمواطنين ان لا يراجعوا المطارات في شمال وجنوب وغرب البلاد بما في ذلك مطارا مهراباد والامام الخميني (رض)، خلال الفترة المحددة، ومتابعة الاخبار المتعلقة بالرحلات الجوية من والى البلاد عبر المصادر الرسمية فقط.