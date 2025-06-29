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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٥٧ م

تمديد الغاء الرحلات الجوية شمال وجنوب وغرب ايران حتى عصر الغد الاثنينن

تمديد الغاء الرحلات الجوية شمال وجنوب وغرب ايران حتى عصر الغد الاثنينن

اعلن المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية في ايران "مجيد اخوان"، عن تمديد قرار حظر الرحلات الجوية المحلية والخارجية، شمال، جنوب وغربي البلاد، حتى الساعة الثانية عصرا من يوم غد الاثنين (30 يونيو الجاري).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح اخوان، في تصريح له اليوم الاحد، انه استنادا الى قرار لجنة التنسيق بمنظمة الطيران المدني الايرانية وبعد التحقيقات الخاصة بشؤون السلامة والامان في ظل الظروف الراهنة، فإنه الى جانب السماح باستخدام الأجواء في النصف الشرقي من البلاد للرحلات الداخلية والدولية والعابرة، فقد تم فتح اجواء الوسط وقسم النصف الغربي للبلاد على الرحلات الدولية العابرة فقط.

واهاب هذا المسؤول في وزارة الطرق الايرانية، بالمواطنين ان لا يراجعوا المطارات في شمال وجنوب وغرب البلاد بما في ذلك مطارا مهراباد والامام الخميني (رض)، خلال الفترة المحددة، ومتابعة الاخبار المتعلقة بالرحلات الجوية من والى البلاد عبر المصادر الرسمية فقط.

رمز الخبر 1960063

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