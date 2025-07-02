إعادة إغلاق المجال الجوي لوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة فوق إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مجيد أخوان، المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية: "بناءً على قرار لجنة تنسيق منظمة الطيران المدني ومراجعات الأمن والسلامة في ظل الوضع الراهن، أُغلقت أجواء الوسط والغرب من البلاد مجددًا أمام رحلات الترانزيت الدولية".

وأوضح مجيد اخوان: "هذا ولا تزال أجواء النصف الشرقي مفتوحة للرحلات الداخلية والدولية ورحلات الترانزيت المارة من إيران.

وتابع: "تم تمديد إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية في شمال وجنوب وغرب البلاد حتى الساعة الثانية ظهرًا غدًا (الخميس 3 يوليو).

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