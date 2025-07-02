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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٠٧ م

إعادة إغلاق المجال الجوي لوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة فوق إيران

إعادة إغلاق المجال الجوي لوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة فوق إيران

أُغلق المجال الجوی للوسط والغرب في إيران أمام رحلات الترانزيت الدولية مرة اخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مجيد أخوان، المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية: "بناءً على قرار لجنة تنسيق منظمة الطيران المدني ومراجعات الأمن والسلامة في ظل الوضع الراهن، أُغلقت أجواء الوسط والغرب من البلاد مجددًا أمام رحلات الترانزيت الدولية".

وأوضح مجيد اخوان: "هذا ولا تزال أجواء النصف الشرقي مفتوحة للرحلات الداخلية والدولية ورحلات الترانزيت المارة من إيران.

وتابع: "تم تمديد إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية في شمال وجنوب وغرب البلاد حتى الساعة الثانية ظهرًا غدًا (الخميس 3 يوليو).

/انتهى/

رمز الخبر 1960175
جواد ماستری فراهانی

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