قصف عنيف على شمال وجنوب قطاع غزة.. أكثر من 200 شهيد وجريح

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال شمال قطاع غزة صباح اليوم، ما أدى إلى استشهاد عشرة أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وقصفت طائرات الكيان الحربية مدرسة فهد الصباح التي تحولت إلى مأوى للاجئين الفلسطينيين في حي التفاح.

كما أُضرمت النيران في خيام للاجئين الفلسطينيين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًا على الأقل خلال هذا العدوان.

وأعلنت قناة المسيرة نقلا عن مصادر طبية أن 63 فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ صباح اليوم وأصيب 150 آخرون. 28 من الشهداء فلسطينيون جائعون كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية.

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