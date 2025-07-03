عراقجي: ايران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اكد في منشور له على منصة اكس ردًا على خبر كاذب: لا تزال إيران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات. ووفقًا لقانون جديد أقره مجلس الشورى الإسلامي ردًا على الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة، سيُنظّم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصريًا من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن.

واضاف: الحقيقة هي أن ما يُوجّه "رسالة مدمرة" ويُقوّض "الحل الدبلوماسي" واضحٌ تمامًا بالنسبة للشعب الإيراني: دعم ألمانيا الصريح للهجوم الإسرائيلي غير القانوني على إيران، بما في ذلك على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، والذي وصفوه بأنه "عمل قذر" نُفّذ نيابةً عن الغرب.

وتابع: كما دعمت ألمانيا بوقاحة الهجوم الأمريكي غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية، وهو هجومٌ انتهك القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي وميثاق الأمم المتحدة.

واكد عراقجي ان انتهاك ألمانيا الواضح لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال مطالبتها العلنية بـ "تصفير التخصيب" في إيران.