بزشكيان يهنئ رئيس أرمينيا ورئيس وزرائها بعيدهم الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد بزشكيان في رسالة تهنئة بعث بها إلى السيد وهاكن خاتشاتوريان، رئيس أرمينيا، أن الشعبين الإيراني والأرمني، بتاريخهما العريق وحضارتهما وثقافتهما العريقة، قد عاشا جنبًا إلى جنب لسنوات طويلة، وأقاما علاقات ومصالح متينة فيما بينهما. وأعرب عن أمله في أن تستمر مسيرة تعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين، في ضوء إرادة قادة البلدين، برؤية وأهداف استراتيجية، وقائمة على المصالح المشتركة.

وفي رسالة التهنئة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أشار الرئيس بزشكيان أيضًا إلى أن العلاقات بين إيران وأرمينيا شهدت ديناميكية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في السنوات الأخيرة، وقال: "آمل أنه في ضوء إرادة قادة البلدين ومن خلال الاستفادة من الإمكانات الوفيرة المتاحة لتطوير التعاون، ستستمر هذه العملية بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية وبما يتماشى مع تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".