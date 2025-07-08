عراقجي: على أمريكا ان تدرك ان الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو الحوار القائم على الاحترام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول السيد عباس عراقجي، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، التطورات الأخيرة المتعلقة بالعدوان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران في مقال نُشر في صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يمكنكم الاطلاع على نصه الكامل.

في خمسة اجتماعات فقط خلال تسعة أسابيع، أحرزتُ أنا وستيف ويتوك، المبعوث الأمريكي الخاص، تقدمًا أكبر مما تحقق خلال أربع سنوات من المفاوضات النووية الإيرانية مع فريق بايدن الفاشل. كنا على وشك تحقيق اختراق تاريخي.

بهدف معالجة جذور الخلاف - أي مخاوف الولايات المتحدة من احتمال تحويل مسار البرنامج النووي السلمي الإيراني في المستقبل - عُقدت مناقشات صريحة ومفصلة، بما في ذلك حول مستقبل تخصيب اليورانيوم الإيراني. وطُرحت العديد من الحلول المربحة للجانبين على الطاولة؛ قُدِّمت حلولٌ من كلا الجانبين، وكذلك من قِبَل الوسيط العُماني.

كما ركّزنا، بنفس القدر من الأهمية، على إنهاء العقوبات نهائيًا، وانخراط الولايات المتحدة في شراكة اقتصادية واسعة النطاق يُمكن أن تُتيح فرصةً بقيمة تريليون دولار. كانت إيران مُستعدة لشراكةٍ مُتبادلة المنفعة، تُنمّي اقتصاد البلاد، وتُلبّي في الوقت نفسه أولوية الرئيس ترامب في عكس مسار التراجع الصناعي، وإنعاش الصناعات الأمريكية المُتدهورة - بما في ذلك الطاقة النووية.

كانت الأمور تبدو على ما يُرام - لا سيما بعد تبادل الرسائل المُتكرر. ولكن قبل 48 ساعة فقط من الاجتماع السادس المُصِير في عُمان، هاجم الكيان الإسرائيلي بلدي دون أي سبب. فبالإضافة إلى المواقع النووية المُحميّة، قُصفت مناطق سكنية، ومستشفيات، وبنية تحتية حيوية للطاقة، وحتى سجون. كما نُفِّذت سلسلةٌ من الاغتيالات الجبانة - بما في ذلك القتل الوحشي لأساتذة جامعيين مع زوجاتهم وأطفالهم. كان هذا العدوان الوحشي خيانةً فادحةً للدبلوماسية. في وقتٍ كانت فيه المحادثات تكتسب زخمًا، وجّه هذا القصف الوحشي رسالةً واضحةً لا لبس فيها: إسرائيل تُفضّل الحرب على الحل السلمي للقضايا.

ادّعى الكيان الإسرائيلي، مجددًا أن غاراته الجوية نُفّذت لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. لكن الواقع مختلف؛ فبصفتها عضوًا مؤسسًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، حافظت إيران دائمًا على برنامجها النووي السلمي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقاومت إيران، كما يليق بأي دولة شريفة، العدوان بحزمٍ شديد، مما اضطر الكيان الإسرائيلي إلى مناشدة الرئيس ترامب لإنهائه.

يجب أن يُفهم جليًا أن إيران، بعد هذا الخطأ من الجانب الآخر، تتصرف الآن بحذرٍ مُضاعف. لا ينبغي أبدًا اعتبار التزامنا الذي أظهرناه حتى الآن - بمسؤولية - لتجنب حربٍ إقليمية شاملة علامة ضعف. سندافع عن وطننا بكل قوتنا ضد أي هجومٍ مُحتمل في المستقبل. إذا جاء ذلك اليوم، فسنُظهر بلا شك قوتنا الحقيقية لنُبدد أي أوهامٍ حول قوة إيران.

من البديهي أن التقدم المحرز في الجولات الخمس من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد دُمر فعليًا، ليس من قِبل إيران، بل من قِبل "الحليف الظاهر" للولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن القرار المدمر للولايات المتحدة بالرضوخ للضغوط وانتهاك القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي بقصف منشآت نووية تحت مظلة الضمانات، لهو دليل قاطع.

كيف يمكننا أن نثق في التعامل معهم من الجديد؟

الآن، وبعد أن تلقت إيران إشارات في الأيام الأخيرة تفيد بأن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة للعودة إلى مسار المفاوضات، يُطرح بجدية هذا السؤال: كيف يمكننا أن نثق في التعامل معها من جديد؟ تجدر الإشارة إلى أنه في عام ٢٠١٥، وقّعت إيران اتفاقًا نوويًا شاملًا مع ست دول، من بينها الولايات المتحدة، انسحبت منه الإدارة الأمريكية من جانب واحد بعد أقل من ثلاث سنوات. ثم، عندما وافقت إيران بحسن نية على بدء جولة جديدة من المحادثات، قوبل هذا الالتزام بهجوم من جيشين مسلحين نوويًا.

على الرغم من التزام إيران بالدبلوماسية، كمبدأ راسخ، إلا أن هناك أسبابًا وجيهة لعدم الثقة في استمرار الحوار مع الولايات المتحدة. إذا كانت هناك رغبة حقيقية في حل هذه القضية سلميًا، فيجب على الولايات المتحدة أن تُظهر استعدادها الحقيقي للتوصل إلى اتفاق عادل. كما يجب على واشنطن أن تُدرك أن أفعالها في الأسابيع الأخيرة قد غيّرت الوضع والظروف تمامًا.

لن يستسلم الإيرانيون أبدًا. إيران حضارةٌ خرجت أقوى من أي وقت مضى من هجماتٍ وغزواتٍ لا تُحصى. لطالما فضّلنا السلام؛ ومع ذلك، لطالما كنا نحن من يقرر كيف ومتى سينتهي العدوان على أمتنا. وكما أظهرت حسابات الكيان الإسرائيلي الخاطئة، يقف الإيرانيون متحدين ومتّكاتفين في وجه المعتدين.

تم تحريف شعار "أمريكا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً".

أي مفاوضات تُجرى في ظل الحرب غير مستقرة بطبيعتها، والحوار المُتبع في جوٍّ من التهديد لن يكون حقيقيًا أبدًا. لكي تنجح الدبلوماسية، يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وأن تضمن مصالح الطرفين. ومن المهم بنفس القدر ألا تكون الدبلوماسية هدفًا للتدمير والتخريب باستمرار من قِبل أطراف ثالثة تخشى التوصل إلى حل. يستحق الشعب الأمريكي أن يعلم أن بلاده تُدفع إلى حربٍ كان من الممكن تجنبها تمامًا وغير ضرورية - على يد كيان أجنبي لا يهتم لمصالحه. يجب أن تعلم أمريكا أن هذا العدوان جعل علمائنا وإنجازاتهم عزيزة علينا أكثر من أي وقت مضى.

لقد تم تحريف وعد "أمريكا أولاً" الذي قطعه الرئيس ترامب إلى "إسرائيل أولاً". يبدو أن الشعب الأمريكي، الذي عانى من خسارة آلاف الأرواح وإهدار تريليونات دولارات دافعي الضرائب في منطقتنا، يدرك الآن تمامًا هذا التوجه المدمر.

يتطلب طريق السلام من صانعي القرار الأمريكيين إدراك أن الطريق الوحيد المستدام هو الحوار القائم على الاحترام، وليس الغطرسة.

الخيار النهائي هو خيار أمريكا: هل ستختار الولايات المتحدة أخيرًا مسار الدبلوماسية؟ أم ستبقى متورطة في حربٍ تخص طرفًا آخر؟