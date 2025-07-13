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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٤٩ م

عراقجي: ملتزمون بالدفاع عن حقوق الشعب إلى جانب القوات المسلحة

عراقجي: ملتزمون بالدفاع عن حقوق الشعب إلى جانب القوات المسلحة

قال وزير الخارجية: "إن الجهاز الدبلوماسي بالتعاون مع القوات المسلحة وبالاعتماد على الإرادة الصلبة للأمة الإيرانية العظيمة، لن يدخر أي جهد لتحقيق الحقوق المشروعة والقانونية للشعب الإيراني الفخور والصامد".

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عراقجي بشأن لقائه أمس مع السفراء ومجموعة من رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمين في طهران: "مساء أمس، وفي لقاء حضره السفراء وكبار الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في طهران، أوضحت المواقف المبدئية والحازمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الحرب الأخيرة المفروضة من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلدنا".

وأضاف وزير الخارجية: "إن الجهاز الدبلوماسي بالتعاون مع القوات المسلحة وبالاعتماد على الإرادة الصلبة للأمة الإيرانية العظيمة، لن يدخر أي جهد لتحقيق الحقوق المشروعة والقانونية للشعب الإيراني الفخور والصامد".

/انتهى/

رمز الخبر 1960523
یاسر المصری

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