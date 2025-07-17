صيانة مدرجات مطار أصفهان واستئناف أول رحلة صباح اليوم

وأفادت لوكالة مهر للأنباء، انه أعلن أبوذر ضيائي استئناف الرحلات الداخلية والدولية في مطار الشهيد بهشتي بعد توقف دام 34 يومًا، وصرح قائلًا: "في أعقاب الهجوم الجبان الذي شنه الكيان الصهيوني الغاصب، تضرر مدرجا هذا المطار. وبناءً على التوجيه الصارم من المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الطرق وبناء المدن، وبدعم من الرئيس التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، بدأ تقييم فوري للأضرار التي لحقت بالمدرجات، وكذلك عمليات إعادة الإعمار فور إعلان وقف إطلاق النار في المطار، وعمل موظفو المطار على مدار الساعة لإعداد المطار لخدمات الركاب في أقصر وقت ممكن".

وأضاف: "مع اكتمال عمليات إعادة بناء مدرج مطار أصفهان بعد حرب الـ 12 يومًا المفروضة، والموافقة النهائية من مفتشي منظمة الطيران المدني وشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، عاد هذا المطار إلى حالة التشغيل، ولكن لاعتبارات أمنية، لم يتم إصدار تصريح طيران فيه".

في إشارة إلى أول رحلة بعد عودة المطار إلى الخدمة، صرّح المدير العام للمطارات الإقليمية: "مع إلغاء الاعتبارات الأمنية، صدرت رخصة تشغيل مطار الشهيد بهشتي من الساعة الخامسة صباحًا حتى السادسة مساءً، وغادرت أول رحلة لشركة كارون للطيران صباح اليوم من أصفهان إلى بهرغان".

وأضاف: "هذا يدل على أهمية البنية التحتية للنقل الجوي في البلاد، وجهود السلطات لضمان سلامة وأمن المسافرين، حتى في الحالات الحرجة. ونأمل أن يستمر هذا التوجه لتقديم خدمات عالية الجودة وآمنة للمسافرين".

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