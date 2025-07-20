الوفد البرلماني الإيراني يلتقي المشهداني في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي، موضحًا لقاء وفد لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي اليوم برئيس مجلس النواب العراقي: "التقى الوفد البرلماني للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي وتحدث مع محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي، في مقر مجلس النواب ببغداد صباح اليوم".

وأضاف: هنأ المشهداني الجمهورية الإسلامية الإيرانية على انتصارها الأخير في المعركة ضد الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني دخل الحرب الأخيرة بدعم ومساندة من الغرب، وبدعم مباشر من الغرب وأمريكا، لذا فهو نصر عظيم لايران.

وأكد رضائي: قال رئيس مجلس النواب العراقي إن عدو الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو عالم الكفر بأكمله، وهذه الحرب كانت حربًا بين الكفر والإسلام. وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحيدة في وجه عالم الكفر وحققت النصر. كما أشار إلى أبعاد الحرب المختلفة، وقال إن العراق متأثر بالأحداث في إيران وعلينا أن نتحد، فخلال أيام الحرب، كان الصهاينة في الملاجئ ويعيشون في خوف ورعب، لكن الشعب الإيراني عاش حياته الطبيعية وصعد إلى أسطح المنازل وسخر من الكيان الصهيوني.

وأضاف: أكد رئيس مجلس النواب العراقي أن الشعب الإيراني مصدر فخر لهم، وأن إيران والعراق دولتان جارتان لهما سياسات مشتركة، ويجب أن تكون بيننا علاقات، وإذا حدث عدوان على إيران، فسيكون العراق إلى جانبها. وتابع رضائي: أشار إلى حسن الجوار، وقال إن للجمهورية الإسلامية الإيرانية حق الجوار والإسلام والمسلمين تجاه العراق، وحقها في تحرير العراق من داعش، مؤكدًا على ضرورة تكثيف جهود الدول الإسلامية وبناء التضامن في العالم الإسلامي.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس النواب: "أدان استخدام الكيان الصهيوني للمجال الجوي العراقي، وقال إن الكيان الصهيوني انتهك سيادته وتجاوز الخطوط الحمراء، لذا فإن عدوان الكيان الصهيوني غير مقبول لدينا".