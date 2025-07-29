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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٥:٣٠ م

بارزاني یؤکد على توسیع العلاقات مع إیران

بارزاني یؤکد على توسیع العلاقات مع إیران

استقبل رئیس إقلیم کردستان العراق، نیجیرفان إدریس بارزانی، وفدًا من مسؤولی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة برئاسة رضا رحمانی، محافظ أذربیجان الغربیة، وذلک فی مدینة أربیل، الیوم الثلاثاء 29 یولیو/تموز 2025.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بأن رضا رحمانی نقل خلال اللقاء تحیات رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، الدکتور مسعود بزشکیان، إلى السید نیجیرفان بارزانی، مؤکدًا حرص طهران على تعزیز علاقاتها مع إقلیم کردستان العراق.

وخلال اللقاء، أشاد رحمانی بمستوى التعاون والعلاقات المشترکة بین محافظة أذربیجان الغربیة ومحافظة أربیل، مشیرًا إلى الاتفاقات القائمة بین الجانبین فی مجالات تطویر التجارة، وتسهیل الحرکة عبر المعابر الحدودیة، وتنظیم تنقل زوّار أربعینیة الإمام الحسین (ع) إلى جنوب العراق عبر إقلیم کردستان.

من جانبه، وجّه نیجیرفان بارزانی تحیاته واحترامه إلى الرئیس الإیرانی، مؤکدًا أن إقلیم کردستان ینظر بعین الأهمیة إلى علاقاته مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، ویأمل فی تعزیز هذه العلاقات وتوسیعها فی مختلف المجالات.

وقد شارک فی اللقاء کل من محافظ أربیل ئومید خوشناو، والقنصل العام الإیرانی فی أربیل فرامرز أسدی، ورئیس دیوان رئاسة الإقلیم فوزی هریری، إلى جانب عدد من المسؤولین الآخرین، حیث جرى بحث عدد من الأفکار والمقترحات الجدیدة لتفعیل الأنشطة التجاریة وتسهیل الحرکة عبر المعابر الحدودیة المشترکة.

رمز الخبر 1961082

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