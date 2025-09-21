الامم المتحدة ترحب باعتراف بريطانيا واستراليا وكندا بدولة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بيانًا اليوم الأحد، ردًا على إعلان المملكة المتحدة وكندا وأستراليا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين: إن اعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا بدولة فلسطين يُعد خطوةً مهمةً إلى الأمام في إطار ما يُسمى بحل الدولتين.

وأعلنت الدول الثلاث، المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

وينص البيان الصادر عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسترالي في هذا الصدد على: تُقر أستراليا بالتطلعات المشروعة والراسخة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة. ويُظهر اعتراف اليوم التزام أستراليا الراسخ بما يُسمى بحل الدولتين، والذي كان دائمًا السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الكندي قائلاً: "لعقود، استند التزام كندا بحل الدولتين إلى توقع تحقيق هذه النتيجة في نهاية المطاف كجزء من تسوية تفاوضية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نعترف اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام".