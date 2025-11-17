  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/١١‏/٢٠٢٥، ٨:٢٥ م

عارف: استراتيجية ايران الأساسية تطوير العلاقات مع الدول الإقليمية والأوراسية

قال النائب الأول للرئيس: لدينا قواسم ثقافية وحضارية مشتركة مع دول أوراسيا، وعندما نسافر إلى هذه الدول، لا نشعر بالغربة، وهذه القواسم المشتركة تُشكل أساسًا للتعاون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا عارف، في لقاء مع ناشطين اقتصاديين ورجال أعمال إيرانيين مقيمين في روسيا، قائلاً: إن نظرة الحكومة للإيرانيين في الخارج هي أن كل إيراني في أي مكان في العالم هو سفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعاصمته تنتمي إلى حضارة إيران الإسلامية.

وفي إشارة إلى بعض مشاكل البلاد، بما في ذلك العقوبات ونشر الإيرانفوبيا، قال عارف: لقد حاولنا التغلب على هذه العقوبات والمشاكل، لكن هذه العقوبات، بالطبع، كلفت البلاد أيضًا.

وأكد أن الاستراتيجية النهائية للبلاد هي تطوير العلاقات مع الدول الإقليمية وأوراسيا، وأضاف النائب الأول للرئيس: لدينا قواسم ثقافية وحضارية مشتركة مع الدول الأوراسية، وعندما نسافر إلى هذه الدول لا نشعر بالغربة، وهذه القواسم المشتركة توفر الأساس للتعاون.

You are replying to: .
