المنتخب الايراني لكرة القدم سيلعب وديا مع روسيا وساحل العاج

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني، مهدي تاج ان المنتخب الإيراني سيخوض مباريات ودية مع منتخبا روسيا وساحل العاج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس اتحاد كرة القدم: "المنتخب الإيراني في حالة جيدة وسنخوض مباريات ودية مع منتخبا روسيا وساحل العاج".

وأصاف مهدي تاج: "كما تفاوضنا أمس مع فريق آخر لخوض مباراة ودية معه".

