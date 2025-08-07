المنتخب الايراني لكرة القدم سيلعب وديا مع روسيا وساحل العاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس اتحاد كرة القدم: "المنتخب الإيراني في حالة جيدة وسنخوض مباريات ودية مع منتخبا روسيا وساحل العاج".

وأصاف مهدي تاج: "كما تفاوضنا أمس مع فريق آخر لخوض مباراة ودية معه".

