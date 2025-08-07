بعد انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل.. الحكومة اللبنانية تعلن الموافقة على الورقة الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افادت وسائل الاعلام من القصر الجمهوري اللبناني عن انسحاب الوزراء حزب الله وحركة امل ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين وفادي مكي من اجتماع الحكومة عند بدء بحث الورقة الاميركية، حيث صادقت الحكومة على الورقة الأميركية.

وسبب إنسحاب الوزراء عدم تصحيح قرار الحكومة المتخذ الثلاثاء والاصرار على مناقشة الورقة الأميركية .

ورفع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون جلسة مجلس الوزراء بعد انسحاب الثنائي الوطني الشيعي.

وأكدت معلومات لبعض وسائل الإعلام أن: سبب انسحاب الوزراء عدم تصحيح قرار الحكومة والغاء الجدول الزمني والاصرار على مناقشة ورقة براك.

الحكومة توافق على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي

وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، بول مرقص، أعلن بعيد انتهاء الجلسة عن موافقة الحكومة على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي.

ولفت مرقص إلى عدم دخول مجلس الوزراء في البحث في المتممات والجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، مشيراً إلى أن البحث في هذه الجزئيات سيتم عند ورود الخطة التطبيقية التي سيقدمها الجيش إلى الحكومة.