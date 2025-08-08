نائب عن حزب الله: نحن قوم لا نُهدَّد ولا يُهوَّل علينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق حمادة ردا على قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة، في حديث له خلال تشييع الشهيد حسام قاسم غراب في مدينة الهرمل، أن “كل ما تسمعونه، وإن كان قد كُتب بحبر إسرائيلي، وعلى ورق أميركي، وبأصابع تدّعي لبنانيتها، هو في المجمل حبر على ورق”، وأوضح: “هؤلاء يتجاوزون الدستور ويطعنون بالميثاقية، وكأنهم لم يقرأوا مبادئ الدستور العامة التي أُقرّت بإجماع اللبنانيين”.

ولفت حمادة إلى أن “لا شرعية لسلطة تُناقض ميثاق العيش المشترك، وهم يحاولون أن يتجاوزوا أكثر من نصف لبنان وأكثرية اللبنانيين، من خلال عناوين ومواقع جاء بها عدونا إلى مواقعنا”.

