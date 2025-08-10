بالصور..استقبال زوار الأربعين الجورجيين على الحدود الشمالية الغربية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في عشية زيارة الاربعين الحسيني، حلّت مجموعة من الزوار من دولة جورجيا، بعد دخولهم البلاد عبر حدود بازركان، ضيوفًا على حسينية شهداء أبي الفضل (عليه السلام).

وفي هذا المكان، نُظمت برامج استقبال وضيافة بحفاوة بالغة بالتعاون مع المديرية العامة للإعلام الإسلامي في أذربيجان الغربية والهيئات الشعبية.

وفر خدام الامام الحسين عليه السلام أجواءً روحيةً حميمةً للضيوف من خلال توفير خدمات الإقامة المؤقتة، والترحيب بالزوار، وتوفير وسائل الراحة.

يأتي هذا البرنامج ضمن المشاريع الثقافية والخدمية التي تنفذها منظمة الإعلام الإسلامي على حدود البلاد، بهدف تسهيل سفر الزوار الأجانب وتعميق الروابط الثقافية والدينية.

هذا وأعرب الزوار الجورجيون عن ارتياحهم لهذا الاستقبال، كما أعربوا عن تقديرهم لكرم ضيافة الشعب والمسؤولين.

