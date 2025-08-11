مستقبل زنغزور ليس بيد ترامب بل قوى أخرى من ستحدد مصيره

وكالة مهر للأنباء: لفت توقيع الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان يوم الجمعة، بحضور دونالد ترامب في البيت الأبيض، انتباه وسائل الإعلام العالمية إلى منطقة تشهد حربًا منذ سنوات.

ووفقًا لمجلة "الإيكونوميست" المتخصصة، فإن هذا الاتفاق، وإن لم يكن معاهدة سلام رسمية، إلا أنه يحمل أهدافًا مهمة؛ منها محاولة تطبيع علاقات أرمينيا مع تركيا، والتي لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتحقق ذلك. ويُعتبر هذا الاتفاق اختبارًا للدبلوماسية الأمريكية ولأرمينيا وأذربيجان.

تتضمن الوثيقة التي اتفق عليها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نقطة رئيسية؛ إذ وافقت أرمينيا على فتح طريق نقل تديره الولايات المتحدة عبر أراضيها لربط أذربيجان بمنطقة نخجوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

أرمينيا وأذربيجان في حالة حرب منذ أكثر من 35 عامًا. مع انهيار الاتحاد السوفيتي أواخر الثمانينيات، استولى الانفصاليون المدعومون من أرمينيا على منطقة قره باغ الجبلية، التي كانت تقع داخل أذربيجان، وتم إنشاء منطقة عازلة.

توقف الصراع لسنوات، ولكن بعد ازدهار صناعة النفط والغاز في أذربيجان، بنت أذربيجان جيشًا قويًا بطائرات مسيرة وصواريخ. في عام 2020، واستعادت المناطق المحيطة بقره باغ.

منذ أوائل عام 2024، يتجه الجانبان تدريجيًا نحو معاهدة سلام. توسطت روسيا وتركيا ومجموعة مينسك في المحادثات السابقة، ولكن في الآونة الأخيرة، جرت محادثات مباشرة بين الجانبين. وفي مارس 2024، اتفق الطرفان على مسودة المعاهدة.

عقبات أمام نجاح الاتفاق

لكن لا تزال هناك عقبتان: أولاً، إصرار أذربيجان على حذف أي إشارة إلى قره باغ من الدستور الأرمني، الأمر الذي يتطلب إجراء استفتاء.

ثانياً، مطالبة أذربيجان بانشاء ممر نحو ناختشيفان. في عام 2020، وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، اتفق علييف وباشينيان على فتح الطريق تحت إشراف روسي، لكنهما تراجعا لاحقاً عن التدخل الروسي وفشلا في إيجاد بديل.

وحالیا تم الاتفاق على أن تؤجر أرمينيا الطريق للولايات المتحدة لمدة 99 عاماً، على أن تستعين واشنطن بمقاولين لتشغيله. يُطلق على هذا الطريق اسم مبادرة ترامب للسلام والازدهار الدوليين، ( TRIPP) وسيوفر للولايات المتحدة دوراً طويل الأمد في الأمن الإقليمي.

قدم ترامب تنازلات لكلا الجانبين لضمان هذا الدور، ولكن وسط الضجة الترامبية، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لإتمام الاتفاق.

في واشنطن، وضعا علييف وباشينيان بالأحرف الأولى لاسمهما على مسودة المعاهدة الرسمية لكنهما لم يوقعاها. لم يُنفَّذ بعد طلب أذربيجان بتغيير دستور أرمينيا. ستتركز فوائد برنامج TRIPP بشكل رئيسي في ناختشيفان ومنطقة سيونيك ذات السكانية المنخفضة في أرمينيا، ولكن يُؤمل أن يُمهد هذا المسار الطريق لمزيد من المفاوضات.

"سم قاتل" لتدمير الاتفاق

من ناحية أخرى، قد تُعرقل أذربيجان أيضًا عملية السلام. علييف، الذي تولى السلطة منذ أن خلفه والده عام 2003، هدد سابقًا بالاستيلاء على المعبر بالقوة.

ووفقًا لما كتبته هذه المجلية الاقتصادية والتحليلية، فقد يحلم علييف ضم آمالا كتسمية أرمينيا بـ"أذربيجان الغربية".

يُحذّر لورانس برويرز، المحلل في معهد تشاتام هاوس، من أن مثل هذه التصريحات تُشكّل "سمًا قاتلًا" للسلام، وأنّ التفوق العسكري لأذربيجان يُصعّب على أرمينيا اكتساب الثقة.

على مرّ التاريخ، لطالما توسطت قوى خارجية في السلام في جنوب القوقاز: ففي عام ٢٠٢٠، روسيا وتركيا، وفي التسعينيات، مجموعة مينسك، وفي العشرينيات، البلاشفة هم اللاعبون في هذه المنطقة.

والآن، قدّم ترامب الولايات المتحدة كأحدث وسيط سلام، لكنّ استمرار هذا الدور لم يعد من صلاحياته. فهو ليس أول من حاول التوسط في هذا الاتفاق، والحفاظ عليه يتجاوز إرادته وإرادة الأطراف.

