الرئيس الايراني يحذر من اجراءات امريكية محتملة تسعى إلى تحقيق أهداف سلطوية في منطقة القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن موقع وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمن برس" أن رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وفي هذا الاتصال، عرض باشينيان نتائج المحادثات الأخيرة في العاصمة الأمريكية على الرئيس الإيراني، مشددًا على الفرص التي يوفرها السلام الذي تحقق بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان للمنطقة.

قال باشينيان إن المسارات الإقليمية ستعمل في إطار مبادئ وحدة أراضي الدول وسيادتها وولايتها القضائية، وعلى أساس المعاملة بالمثل. كما شكر رئيس الوزراء الأرميني نظيره الإيراني على تقييمه المحايد لاتفاقيات واشنطن، وأكد على أهمية الزيارة المرتقبة لبزشكيان إلى أرمينيا.

الرئيس الايراني: ينبغي أن يكون ممر القوقاز طريقا للسلام والتنمية، وليس أداة للهيمنة الأجنبية

كما اعتبر الرئيس الايراني بدوره في هذه المكالمة الهاتفية، العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا استراتيجية، وأن عملية التفاعل بين البلدين بناءة دائمًا، وتقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل لوحدة أراضي الطرفين، وقال: إن اتباع النهج المبدئي والمنطقي كان دائمًا الأساس المتين والرئيسي لتعزيز العلاقات الودية والاستراتيجية بين طهران ويريفان، وأن أي جهد أو عمل لتقويض هذه العلاقات التاريخية والعميقة سيُرفض رفضًا قاطعًا وغير مقبول من قبل البلدين.

وأضاف الرئيس بزشكيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها ركيزة للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ترحب بأي اتفاق يؤدي إلى تعزيز السلام، وخاصة بين دول المنطقة.

وتابع حديثه بالإشارة إلى اتفاقية تنفيذ مشروع ممر النقل في منطقة القوقاز بمشاركة الولايات المتحدة، مؤكدًا على الحفاظ على سيادة أرمينيا في هذا الصدد وعدم تدخل أي قوة عسكرية أو أمنية في تنفيذ هذا المشروع، محذرًا من ضرورة توخي الحذر الشديد إزاء أي إجراءات محتملة من الجانب الأمريكي، والتي قد تسعى إلى تحقيق أهداف سلطوية في منطقة القوقاز تحت غطاء الاستثمار الاقتصادي وادعاء ضمان السلام، وأضاف: يجب أن نضمن أن يكون هذا المسار مسارًا حقيقيًا للسلام والتنمية، وليس أداة لتحقيق أهداف الهيمنة الأجنبية.

وأكد الرئيس الايراني على قيمة وأهمية علاقات الجوار، وخاصة بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، واعتبر استمرار هذه العلاقات وتعزيزها رهنًا بالرعاية والتنسيق والتعاطف وتجنب أي تدخل أجنبي، وقال: لطالما أولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصالح المشتركة الأولوية في العلاقات الإقليمية، وخاصة مع جيرانها، وهي على يقين من أن هذا الموقف والنهج سيُعتبران أيضًا أولوية أساسية بين الدول المجاورة.

جاءت المكالمة الهاتفية في الوقت الذي صرّح فيه وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، لوكالة أرمن برس في اليوم الماضي بأن مشروع "طريق ترامب" الذي يربط جمهورية أذربيجان بنخجوان سيعمل تحت سيادة أرمينيا ودون سيطرة طرف ثالث.

في غضون ذلك، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا، في مؤتمر صحفي اليوم: "نعتقد أن اتفاقية السلام هذه يمكن أن تكون نقطة تحول في إرساء السلام والاستقرار في جنوب القوقاز. ستُعقد مشاورات رفيعة المستوى بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أرمينيا اليوم وغدًا للاطلاع بشكل أوثق على الوضع، ولمشاركة اعتباراتنا ومخاوفنا معهم، إذا لزم الأمر".

وقّع رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان اتفاقية سلام مساء الجمعة، 8 أغسطس/آب(بالتوقيت المحلي)، في حفلٍ أقيم في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصرح ترامب لاحقًا بأن هذا الإعلان، المسمى "مسار ترامب نحو السلام والازدهار الدوليين"، يُمثّل منطقة عبور خاصة تُتيح لأذربيجان الوصول الكامل إلى جزءٍ آخر من أراضيها في نخجوان.

