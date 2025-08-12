  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٤:١٩ م

وزير الأمن الايراني: تلقينا حوالي 7 ملايين تقرير شعبي خلال الحرب الصهيونية العدوانية

أكد وزير الأمن الايراني، السيد إسماعيل خطيب قوة أجهزة الاستخبارات والأمن وأضاف: "يجب على الشعب أن يحافظ على يقظته، كما أظهروا خلال الحرب، وقد تلقينا 7 ملايين بلاغ عام خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا ".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الأمن الايراني، في تصريحات له اليوم الثلاثاء: "أراد حلفاء الكيان الصهيوني دخول إيران بشكل بري، لكنهم لم ينجحوا"، مضيفا: "تلقينا حوالي 7 ملايين تقرير عام خلال حرب الـ 12 يومًا، وكان هذا العدد من التقارير مرتبطًا باتصالات عامة ورسائل افتراضية مع جميع الأجهزة الأمنية".

وتابع حجة الاسلام خطيب: "رغم عدوان العدو، كانت البلاد في هدوء تام، وكان ذلك نتيجة جهود الجنود المجهولين في وزارة الأمن والأجهزة الأمنية والعسكرية وإنفاذ القانون والقضاء.

وذكّر وزير الأمن قائلاً: نأمل أن نتمكن جميعًا من حماية هذه الوحدة والتماسك، كما كانت هذه الوحدة محورًا للقضاء على كل نفوذ وعداء ومؤامرة وفتنة".

وفيما يتعلق بنصيحته للشعب، أكد وزير الأمن: "على الشعب أن يحافظ على يقظته، كما أظهروا خلال الحرب، وقد تلقينا 7 ملايين تقرير عام خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا".

