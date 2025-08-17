دوي انفجارات وانقطاع التيار الكهربائي في صنعاء

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أعلنت شبكة الجزيرة في خبر عاجل سماع دوي انفجارين قويين في العاصمة اليمنية صنعاء صباح الأحد.

وفي هذا الرابط، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن سكان مدينة صنعاء، بوقوع انفجارين على الأقل قرب محطة كهرباء في العاصمة اليمنية.

وأضافت رويترز أن سبب الانفجارين لا يزال مجهولاً، ولم تُعلن أي تفاصيل أخرى.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة أنباء "إرم نيوز" الإماراتية أن سبب الانفجارات في صنعاء هو غارة جوية إسرائيلية على محطة "حزيز" للكهرباء.

ونقلت شبكة الجزيرة عن "حزام الأسد"، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، قوله بشأن الانفجارات في صنعاء إن هذه الانفجارات ناجمة عن هجوم نفذه عدو مجرم ومفلس لا يستهدف إلا المنشآت الخدمية.

ونقلت وكالة أنباء 26 سبتمبر اليمنية عن مدير عام شركة كهرباء صنعاء "مشعل الريفي" أن الانفجارات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، مضيفاً: "تسبب قصف العدو الصهيوني لمحطات الكهرباء بانقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في صنعاء".

