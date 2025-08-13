عراقجی يناقش مع الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون القوقاز اخر التطورات الاقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى إيغور خاييف، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون القوقاز، الذي زار طهران لمناقشة آخر التطورات في منطقة القوقاز، مساء الأربعاء، مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي.

وأكد وزير خارجية بلادنا، في معرض إشارته إلى توافق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المهمة، على ضرورة مواصلة وتعزيز المشاورات والتعاون بينهما لحماية المصالح المشتركة.

في إشارة إلى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لإحلال السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، ذكّر وزير الخارجية بضرورة حل القضايا في المنطقة بالطرق السلمية، ومن قِبل دولها، والاستفادة من قدرات الآليات الإقليمية، مثل آلية 3+3، لحل القضايا الإقليمية، وتوسيع التعاون والتقارب الإقليميين، وضمان الأمن والاستقرار والمصالح الجماعية لدول منطقة القوقاز، ومراعاة الاعتبارات المتعلقة باستقرار وأمن المنطقة والدول المحيطة بها في أي اتفاق يُبرم في المنطقة.

كما قدّم إيغور خاييف، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي، تقريرًا عن الجهود الدبلوماسية الروسية لإحلال السلام والهدوء في منطقة القوقاز، ونقل إليه تحيات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأكد على أهمية التشاور والتفاعل والتنسيق الوثيق والمستمر بين إيران وروسيا.

