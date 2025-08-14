أوروبا: نعارض ضم إسرائيل غير القانوني للضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، أن المفوضية الأوروبية أصدرت بياناً اليوم الخميس، رداً شفهياً مجدداً على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة ضد شعب غزة المضطهد.

جاء في هذا الرد اللفظي المحض لهذه المؤسسة الأوروبية: "نعارض الضم غير القانوني لأراضي الضفة الغربية من قبل إسرائيل".

وأضاف البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية في هذا الصدد: "نرفض ونعارض نقل وإخلاء المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة".

هذا في حين زعم "سموتريتش"، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، قبل ساعات قليلة، أن مشروع E1 قيد الطرح، والذي سيدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ووفقاً لهذا الوزير المتشدد في حكومة نتنياهو، فإن هذا المشروع يشمل بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم في القدس، مما سيقطع الاتصال بين مدينتي رام الله وبيت لحم.

