الخارجية الإيرانية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراء دولي حاسم لردع الطموحات الفاشية للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بقائي، في مدونة له على منصة التواصل الاجتماعي صباح الخميس، إلى الانتهاكات المستمرة للقانون والجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، لا سيما استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية في أرض فلسطين التاريخية، قائلاً: إن اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأنه يحمل "مهمة تاريخية وروحية" لتحقيق هذه الفكرة الشريرة من النيل إلى الفرات، هو دليل واضح على نية فاشية لدى صناع القرار في هذا الكيان لانتهاك ومهاجمة وحدة أراضي وسيادة دول المنطقة والهيمنة على الدول الإسلامية، وهو ما يجب إدانته بشدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الحكومات، باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إلى الوضع الكارثي للغاية في غزة نتيجة الابادة الجماعية للفلسطينيين الأبرياء وفرض الجوع والعطش عليهم، ودعا إلى اتخاذ إجراءات جادة وفورية من قبل الدول العربية والإسلامية لتقديم المساعدة لسكان غزة ودعم حق مقاومة الاحتلال والفصل العنصري ووقف الإبادة الجماعية وملاحقة ومعاقبة المجرمين الصهاينة.

/انتهى/