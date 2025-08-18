أربعة أيام على انطلاق رحلات العمرة.. بدء الرحلات برحلتين يومياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق لبعثة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج والزيارة، تم الإعلان أنه وفقاً للخطة فإن إرسال المعتمرين إلى مكة المكرمة سيبدأ اعتباراً من 23 من أغسطس/آب برحلتين يومياً.

وأضاف نصر الله فرحمند، ممثل قائد الثورة لشؤون الحج والزيارة: "اعتبارًا من 23 من سبتمبر، ستكون هناك 4 رحلات يوميًا، وسيرتفع عدد المحطات إلى 17 مدينة، وسيصل عدد المعتمرين إلى نحو ألف شخص".

وأوضح أنه وفقًا لخطة المرحلة الأولى، بحلول 30 مارس 2026، سيزور نحو 200 ألف معتمر إيراني أرض الوحي.

