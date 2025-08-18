  1. إيران
  2. المجتمع
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٦:١٥ م

ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في كرج

تم ضبط شحنة مخدرات كبيرة في مدينة كرج تحتوي على طن و200 كيلوغرام من مخدر الكريستال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائد إدارة محافظة البرز: بعد أن لاحظت شرطة مكافحة المخدرات نقل شحنة كبيرة من المخدرات من الدول المجاورة لعبورها واستهلاكها في دول أخرى، تم وضع هذه القضية على جدول أعمال ضباط المكافحة.

وأضاف: تمكن رجال الأمن من تحديد المركبة المعنية، وهي شاحنة نيسان، على طريق كرج - قزوين وطلبوا من السائق إيقاف المركبة؛ حاول السائق الفرار عند رؤية الضباط، لكن تم القبض عليه على الفور.

أثناء تفتيش المركبة، عُثر على 48 كيسًا أبيض، وزن كل منها 25 كيلوغرامًا، تزن حوالي طن و مائتي كيلوغرام من الميثامفيتامين الكريستالي. ويُعدّ هذا الكمّ من الاكتشافات غير مسبوق حتى الآن.

