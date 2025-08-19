غريب آبادي: الأوروبيون لا يملكون الحق القانوني في تفعيل آلية الزناد

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي X: "خلال اللقاء مع سفير جمهورية الصين الشعبية والقائم بأعمال الاتحاد الروسي، تمت مناقشة وتبادل الإجراءات المشتركة لمواجهة النهج الهدام للترويكا الأوروبية تجاه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

ترى إيران والصين وروسيا أنه يجب إنهاء العمل بالقرار 2231 في موعده المحدد، وأن الأوروبيون لا يملكون الحق القانوني في تفعيل آلية الزناد، وأبدوا معارضتهم لأي إعادة لقرارات مجلس الأمن".

