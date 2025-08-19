مقتل عنصرين من قوات الجولاني برصاص مسلحين في طرطوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مصدر أمني سوري في مدينة طرطوس، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين تابعين لقوات الجولاني.

ولفت المصدر، إلى أنّ الحادث وقع بعد اشتباه إحدى دوريات قوات الجولاني في مدينة طرطوس، بسيارة مشبوهة توقفت على جانب الطريق.

وبعدما اقترب عناصر الدورية منها لتفتيشها، أطلق أحد الأشخاص داخلها النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الجولاني، ما أدى إلى مقتل اثنين.

كما أشار إلى أن المسلّحين المجهولين لاذوا بالفرار، فيما تعمل الجهات المختصة على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

/انتهى/