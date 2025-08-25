بوتين يقدم تقريرا عن لقائه مع ترامب في آلاسكا للرئيس الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في البيان أنه وفي هذه المكالمة، قدم بوتن تقريرا حول أهم نتائج القمة الأخيرة بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا.

ومن طرفه كما أعرب بزشكيان عن دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية المهمة، بما في ذلك التعاون في مجالي الطاقة والنقل. كما ناقشا القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والتطورات في منطقة جنوب القوقاز.

وأكد بوتين وبزشكيان عزمهما على تعزيز التعاون الإيراني الروسي في مختلف المجالات.

/انتهى/