٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١١:١٣ ص

وزير حرب تل أبيب: لن نترك مرتفعات "جبل الشيخ" في سوريا!

وزير الحرب الإسرائيلي يؤكد بشكل واضح أن الكيان لن يغادر مرتفعات جبل الشيخ في سوريا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة معا، فإنه في الوقت الذي تشير فيه التقارير الإعلامية إلى مفاوضات بين دمشق وتل أبيب بوساطة الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية أمنية، أعلن وزير الحرب الصهيوني "يسرائيل كاتس" اليوم أن قوات الاحتلال ستبقى في مرتفعات جبل الشيخ بسوريا.

ولتبرير احتلال إسرائيل للأراضي السورية، ادعى أن الجيش الصهيوني يجب أن يبقى في هذه المنطقة لحماية أمن مرتفعات الجولان والجليل السوريتين المحتلتين.

حالياً، تمركز الجيش الإسرائيلي واحتل تسع مناطق في الأراضي السورية.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب لإنشاء قواعد جديدة في الأراضي السورية.

یاسر المصری

