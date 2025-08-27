غريب آبادي: في حال تفعيل "آلية الزناد" لن يكون لتفاعل ايران مع الوكالة الدولية أي معنى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح كاظم غريب آبادي، نائب مسؤول الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء ، بعد عودته من الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف: في هذه الجولة من المفاوضات، أوضحنا بوضوح أن الأوروبيين ليسوا في وضع قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد، ولا يوجد أساس قانوني لمثل هذا الإجراء.

وأضاف: شرحنا لهم هذه الأمور بالتفصيل؛ وبالطبع، للجانب الأوروبي وجهة نظر مختلفة، لكن الحقيقة هي أن الأوروبيين لم ينفذوا خطة العمل الشاملة المشتركة منذ سنوات. ومع ذلك، يدّعون بوقاحة أنهم ما زالوا ينفذونها. كما قلنا لهم، إذا كنتم تنفذون خطة العمل الشاملة المشتركة حقًا، فعليكم تقديم تقرير يوضح كيفية القيام بذلك. تُثبت المؤشرات والمعلومات المتاحة عكس ذلك. لم تكتفِ أوروبا بالفشل في الوفاء بالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، بل فرضت عقوبات جديدة على مر السنين؛ وآخر مثال على ذلك العقوبات المفروضة على قطاعي الشحن والطيران الإيرانيين في الأشهر القليلة الماضية.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: من جهة أخرى، أثاروا مجددًا مسألة "فكرة التمديد"، التي سبق أن طرحوها قبل نحو شهر. وردًا على ذلك، أكدنا أنه بناءً على المفاوضات والمناقشات التي جرت مع معالي الوزير، السيد عراقجي، فإن هذه المسألة تقع أساسًا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، ولا يمكن متابعتها إلا في هذا الإطار. أي قرار يتخذه مجلس الأمن سيكون رأي المجلس، ولا تُعتبر إيران جزءًا من هذه العملية.

وأضاف: في هذا السياق، اقترحت روسيا والصين قرارًا مشتركًا أمس. كما أوضحنا للأطراف الأوروبية والاتحاد الأوروبي أنه إذا تجاهلوا حسن النية والنهج التفاعلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي لطالما أكدت على الحل الدبلوماسي للقضية، وبدأوا عملية تفعيل آلية "سناب باك"، فإن إيران ستُبدي بطبيعة الحال رد الفعل اللازم. قد يشمل هذا الرد إرسال رسالة أو تحذير رسمي إلى مجلس الأمن. لقد أوضحنا أنه في حال اتخاذ مثل هذا الإجراء، سيتأثر التعاون الحالي ومسار التفاعل الذي فتحناه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل، وسيتوقف عمليًا. في ظل هذه الظروف، لن يكون لاستمرار عملية التفاعل أي معنى.

وأشار غريب آبادي إلى: "أكدنا أيضًا أنه في حال اتخاذ هذا الإجراء، ستنأى أوروبا بنفسها عمليًا عن الساحة الدبلوماسية والحوار مع إيران، وستُجرى المفاوضات بعد ذلك في إطار مجلس الأمن وأعضائه فقط، ولن يكون لدينا حوار مع أوروبا في هذا المجال". ومع ذلك، بالإضافة إلى التعبير عن هذه التحذيرات، أوضحنا مواقفنا القانونية بوضوح، وفي الوقت نفسه، أعلنا أيضًا استعداد جمهورية إيران الإسلامية لمواصلة الاتصالات والتفاعلات الدبلوماسية.