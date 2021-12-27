بدء الجولة الثامنة من المحادثات اليوم/ الخوض في المضمون لرفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ودول مجموعة 4+1 في فيينا تبدأ بجدول أعمال رفع العقوبات ومناقشة تنفيذ التزامات «خطة العمل الشاملة المشتركة» للطرفين، ولا سيما الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، اليوم (الاثنين) في فندق كوبورغ. وقد تم تأجيل الجولة السابعة من المفاوضات بناء على طلب الفريق الاوروبي.

وجدير بالذكر انه من المقرر ان يقضى وفد المفاوض الايراني برئاسة على باقري اياما اخرى فى فيينا خلال هذه الجولة من المحادثات، ومن المحتمل ان تستمر الجولة الثامنة لاكثر من 10 ايام .

وعلى الرغم من الصعود و التنحيات التي جلبتها الجولة السابقة من المفاوضات، إلا أن الأطراف الغربية قبلت في نهاية المطاف طلب الفريق الإيراني بقبول اثنين من الوثائق التي اقترحها الفريق الايراني.

ومن جهة اخری ان الدول الاوروبية الثلاث سعت الى ادراج القضايا الصاروخية والاقليمية فى المفاوضات التى رفضها بشدة وفد المفاوض الايراني .

وعلى الرغم من الانقسامات العميقة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، يسعى الصهاينة، من خلال فرنسا، أن يكون لهم تأثير مخرب على المفاوضات.

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