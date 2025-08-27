  1. إيران
صادرات بقيمة 150 مليون دولار..إيران من بين أفضل 10 دول في إنتاج أدوية التكنولوجيا الحيوية

أعلن مستشار رئيس منظمة الغذاء والدواء، الدكتور محمد هاشمی أن "إيران أصبحت الآن من بين أفضل 10 دول في مجال أدوية التكنولوجيا الحيوية". وأضاف أن صادرات الأدوية الإيرانية بلغت العام الماضي حوالي 150 مليون دولار، وتشمل بشكل رئيسي منتجات التكنولوجيا الحيوية والمواد الخام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مستشار رئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية في مقابلة صحفية: "يتم تلبية أكثر من 97% من احتياجات البلاد من الأدوية من حيث العدد محليًا. أما الجزء المستورد فيُخصص بشكل رئيسي للأدوية المبتكرة والمُحتكرة، والتي لم تكن فعالة من حيث التكلفة أو غير قابلة للإنتاج في البلاد".

وأضاف: "لا تزال أدوية الأمراض النادرة، وبعض أدوية السرطان عالية التقنية، وبعض المواد البيولوجية الجديدة، تُستورد من الخارج. يُنتج أكثر من نصف المواد الخام الدوائية محليًا، ولكن لا تزال هناك حاجة لاستيراد المواد الوسيطة".

وأضح هاشمي: "تخضع شركات الأدوية في البلاد لمراقبة مستمرة من قبل المنظمة، وقد حصل العديد منها على تراخيص تصدير إلى أسواق صارمة، مما يدل على جودة الأدوية الإيرانية".

وتابع مستشار رئيس منظمة الغذاء والدواء الايرانية: "بلغت صادرات الأدوية الإيرانية العام الماضي حوالي 150 مليون دولار، وتتكون بشكل رئيسي من المنتجات البيوتكنولوجية والمواد الخام".

