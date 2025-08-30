تعیین علي باقري كني نائبا لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُيّن علي باقري كني نائبًا للشؤون الدولية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بموجب مرسوم علي لاريجاني. أُعلن عن هذا التعيين في إطار التغييرات الإدارية في الأمانة، وحضر السيد باقري اليوم اجتماعًا مع أمين مجلس الأمن الأرميني برفقة أمين المجلس الأعلى القومي لاريجاني.

أصدر علي لاريجاني مرسومًا بتعيين علي باقري نائبًا للشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. ووفقًا لهذا التقرير، أكد المرسوم على أن السجل الطويل للسيد باقري في السلك الدبلوماسي وخبرته الإدارية على مختلف المستويات في وزارة الخارجية سيوفران أساسًا مناسبًا لمتابعة الشؤون الدولية للأمانة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

/انتهى/