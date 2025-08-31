نفي خبر وفاة آية الله وحيد الخراساني

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقب انتشار خبر وفاة آية الله وحيد الخراساني، أحد المراجع الدينية الكبار، نفى رئيس مكتب المرجع الديني في قم الخبر، مؤكدًا أنه مجرد إشاعة، وذلك في مقابلة مع مراسل الوكالة.

وأفاد حجة الإسلام والمسلمين الكرباسي، بأن مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) ستُقام يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول، بحضور المرجع الديني الكبير آية الله وحيد الخراساني.

وأضاف: ستبدأ المراسم الساعة العاشرة صباحًا في مسجد فاطمة ولي العصر (عليها السلام) الكائن في شارع صفائية، رقم 23، وبعد انتهاء المراسم، ستنتقل المراسم إلى مرقد السيدة المعصومة (عليها السلام).

وفقًا لمدير مكتب آية الله وحيد الخراساني في قم، سيلقي حجة الإسلام والمسلمين نظري منفرد كلمة في المراسم، وسيلقي حشد من مداحي أهل البيت (عليهم السلام)، بمن فيهم السيد حسن ميريزدي والحاج علي أصغر أنصاريان، رثاءً. كما سيلقي الكربلائي ناريمان بناهي والحاج حنيف طاهري رثاءً على الإمام الشيعي الحادي عشر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسم أقيمت بجهود الوفود الدينية في قم، وقد دُعي جميع محبي أهل البيت (عليهم السلام) لحضور المراسم.

/انتهى/