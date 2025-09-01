الرئيسان الروسي والايراني يؤكدان على تعميق العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم الإثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد الرئيس بزشكيان خلال هذا اللقاء ان الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة قادرةٌ بلا شك على تعزيز وتوسيع نطاق تفاعلاتنا.

وقال: "أنا سعيدٌ جدًا برؤيتكم مجددًا...إنّ استمرار تفاعلنا مع بعضنا البعض أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وأضاف بزشكيان: "ازداد مستوى تفاعلنا مع توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة، التي وُقّعت على المدى الطويل، كما تمّت الموافقة على المعاهدة الأوراسية في برلماننا، وهذا بدوره سيزيد من نموّنا الاقتصادي وتفاعلاتنا الاقتصادية".

واكد الرئيس الايراني: "أنا شخصيًا أتابع الاتفاقيات المبرمة، وأسعى جاهدًا لإزالة جميع العقبات التي تعترض طريقنا".

وختم بقوله: "يمكن لتبادل الخبرات بين بلدينا أن يتبلور، ويمكن إنشاء منصاتٍ مناسبةٍ جدًا لتوسيع علاقاتنا، سواءً من حيث الإدارة أو العلوم أو الخبرات.

بوتين: العلاقات الإيرانية الروسية ودية وغنية بالمجالات المتعددة

وقال الرئيس الروسي بدوره خلال هذا اللقاء: شهد التبادل التجاري بين إيران وروسيا نموًا بنسبة 13% في عام 2024، ونموًا بنسبة 11.4% في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضف بوتين: "نولي أهمية بالغة لتوسيع العلاقات الإنسانية...يختار عدد كبير من الطلاب الإيرانيين روسيا للدراسة، حيث تضاعف عدد الطلاب الإيرانيين في روسيا ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية".

وتابع: "يدرس 9,110 مواطنين إيرانيين في روسيا ولدينا اتصالات مستمرة مع إيران بشأن القضايا الدولية".

وطلب بوتين من الرئيس الإيراني نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

وأشار إلى أن روسيا وإيران على تواصل دائم بشأن مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

