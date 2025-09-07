عراقجي يدين التنمر الامريكي ضد الدول الاخرى ويؤكد على دعم وتضامن إيران مع الشعب الفنزويلي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اتصالاً هاتفياً مع إيفان جيل بينتو، وزير خارجية فنزويلا، حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة البحر الكاريبي في أعقاب التحركات الأمريكية الأخيرة هناك.

وتناول وزير الخارجية الفنزويلي، في معرض إشارته إلى تزايد التهديدات الأمريكية غير القانونية ضد بلاده، تقريراً عن الوضع الراهن في المنطقة، مشيداً بموقف إيران المبدئي في الدفاع عن مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وضرورة احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي فنزويلا، مؤكداً أن فنزويلا، حكومةً وشعباً، ستدافع عن استقلالها وسيادتها الوطنية وحقه في تقرير المصير بإرادة صلبة. كما أعرب عن أمله في أن تدين دول مجموعة البريكس ودول أخرى في منطقة أمريكا الجنوبية الأعمال العدائية الأمريكية بموقف حازم.

أدان وزير خارجية بلادنا بشدة الإجراءات الأحادية والمتنمرة للولايات المتحدة ضد الدول الأخرى، وقال: إن التهديد باللجوء إلى القوة ضد الدول النامية المستقلة الأخرى يُعد انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وخطرًا واضحًا على السلام والأمن الدوليين، ومن الضروري أن تدرك جميع الحكومات المسؤولة الظروف الخطيرة الراهنة وتمنع انتشار الفوضى وانعدام الأمن.

كما أعلن وزير الخارجية تضامن ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشعب فنزويلا ضد تنمر الولايات المتحدة.