خرازي: مستعدون لدراسة خطط موسكو وبكين بشأن التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح كمال خرازي، مستشار قائد الثورة ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي: "الجانب الإيراني مستعد لدراسة أي مقترح من روسيا والصين بشأن إحياء التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي لافروف، بعد ظهر يوم الاثنين، لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد عراقجي، في إشارة إلى تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافضًا ما يُزعم عن فرض عقوبات من بعض الدول الغربية، على ضرورة بقاء الوكالة على الحياد والامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى زيادة التوتر.

كما اتفق الجانبان على تنسيق المواقف والتعاون المشترك في هذا الإطار، مع التأكيد على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، في إشارة إلى الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين.

