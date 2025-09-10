الاركان العامة: عدوان الكيان الصهيوني على قطر، مؤشر على طبيعته الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استنكرت الاركان العامة في بيان بقوة العدوان الجنوني والوحشي والارهابي للكيان الصهيوني على البلد الصديق والشقيق قطر.



واكدت انه بات واضحا لجميع الحكومات وشعوب العالم ان جميع جرائم الكيان الصهيوني الهمجي تتم بتنسيق وتوجيه كامل من امريكا وتظهر ان امريكا شريكة في جميع هذه الجرائم ولا تكن اي احترام وقيمة للراي العام العالمي وحتى حلفائها.



واضافت ان الولايات المتحدة وبدعم مباشر وغير مباشر لجرائم الكيان الصهيوني تبحث عن زعزعة الامن في العالم والمنطقة والترويج للارهاب الدولي لتحقيق مآربها الشيطانية والاستعمارية والاستغلالية. ان توسع نطاق الاعتداءات الوحشية والمخزية للكيان الصهيوني تشكل تحذيرا جادا للعالم باسره ولبلدان المنطقة.

/انتهى/