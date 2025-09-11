اللواء موسوي: الشعب الإيراني وقواتها المسلحة يقفان إلى جانب قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة في بلادنا، اتصالًا هاتفيًا مع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري، على إثر العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على قطر.

في بداية هذا الاتصال، هنأ اللواء موسوي بعيد ميلاد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، ووصف الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الإسرائيلي المزيف على قطر بأنه عمل إجرامي، وقال: "إن هذا الحادث مُدان بشدة من وجهة نظر السلطات والمسؤولين السياسيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أُعلن عنه في البداية من قِبل كبار المسؤولين في إيران الإسلامية".

وفي إشارة إلى المكالمة الهاتفية بين الرئيس بزشكيان وأمير قطر، قال: "أدانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية هذا العمل الإجرامي في بيان رسمي".

وأضاف اللواء موسوي: "لن تتردد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدًا في دعم الأشقاء القطريين، لأن العلاقات بين البلدين والشعبين كانت دائمًا قائمة على الأخوة، ولن نترك الشعب القطري وحيدًا في مواجهة الأعداء، وخاصةً الكيان الصهيوني المجرم، الذي كان ولا يزال السبب الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة: "إن الدعم الثابت من الغرب، وخاصةً الولايات المتحدة، لاحتلال الكيان الصهيوني وقمعه وقتل الشعب الفلسطيني البريء وعدوانه على دول أخرى في المنطقة، والذي شهدنا تصاعده في السنوات الأخيرة، هو العامل الرئيسي في تجرء إسرائيل على العدوان".

وأضاف: إن العدوان على قطر ما كان ليحدث لولا التنسيق والموافقة الأمريكية، والعالم أجمع يعلم جيدًا أنه لولا الدعم الغربي المباشر وغير المباشر، لما كان استمرار هذا الكيان المجرم ممكنًا.

وردًا على اقتراح الجانب القطري بإجراء مزيد من المشاورات بين البلدين، أكد اللواء موسوي استعداد القوات المسلحة للتعاون على جميع المستويات، وقال: على حكومة قطر وشعبها وقواتها المسلحة أن تعلم أن الجمهورية الإسلامية الايرانية وقواتنا المسلحة ستقف إلى جانبهم حتى النهاية.

وفي هذا الاتصال، اعتبر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القطري، عمل الكيان الصهيوني ضد بلاده عملًا إرهابيًا، وأعرب عن تقديره وشكره لتضامن الحكومة والشعب الإيراني، وخاصةً الاتصال الهاتفي بين رئيس بلادنا وأمير قطر.

اعتبر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم الإسرائيلي بمثابة خنجر جبان طعن به هذا الكيان قطر، مضيفًا: جاء ذلك في الوقت الذي كانت تُعقد فيه اجتماعاتٌ ولقاءاتٌ لإحلال السلام بالتنسيق والمناشدات من جميع الأطراف.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء القطري: إن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي قواعد أو مبادئ أو ثوابت، وأن هذا الحادث في الواقع تجاوزٌ لجميع الخطوط الحمراء وفشلٌ لجميع المبادئ والدبلوماسية الدولية.

وأكد سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مجددًا تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواءً في الماضي أو فيما يتعلق بالحادث الأخير، قائلاً: نأمل أن نتمكن من عقد اجتماعاتٍ لبحث هذه القضايا في المستقبل القريب، وأن نجد معًا حلولًا عمليةً لمثل هذه الأعمال.

وأضاف: إن العدوان الأخير الذي شنّه هذا الكيان على قطر يتماشى مع معارضتهم للإجراءات التي تعتزم قطر اتخاذها لإيجاد حلولٍ سلميةٍ لقضية غزة.

وأعرب في ختام كلمته عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج عملية وفعالة في اجتماع المؤتمر الإسلامي وأن يشهد الجميع وخاصة الكيان الصهيوني آثاره.

/انتهى/