عراقجي يلتقي نظيره التركي والباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، التقى وزيري الخارجية التركي حقان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار، وأجرى مشاورات معهما، على هامش مؤتمر دولي في الدوحة. وعُقدت هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية.



ونُشرت صور من هذه الاجتماعات، تُظهر التبادل البناء لوجهات النظر بين مسؤولي الدول الثلاث.