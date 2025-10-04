فیلم "أفسانة سبهر" الإيراني يفوز بجائزة أفضل انيميشن في مهرجان "ساغا" الياباني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المنتج مهدي جعفري، المدير التنفيذي لمجمّع صناعات الترفيه "مهوا"، أن هذا العمل يُعدّ الأنيميشن الإيراني الوحيد المشارك في مهرجان إصفهان هذا العام، مشيرًا إلى أن الفيلم يواصل تحقيق نجاحات دولية لافتة في مختلف المهرجانات العالمية.

وأوضح جعفري في حديثه لوكالة تسنيم الدولية للأنباء أن فيلم «أسطورة سبهر» صُمّم منذ البداية بهدف دخول الأسواق الدولية واستثمار إمكانات سينما الطفل والناشئة، مضيفًا أن قصة "سبهر" ورفيقه "بابو" مستوحاة من التراث والأساطير الإيرانية، لتقديم بطل إيراني يرافقه فهد آسيوي في حبكة تمكّن من جذب المشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الفيلم، بعد فوزه بجائزة مهرجان "ساكرامنتو" الأمريكي، نال أيضًا جائزة "ريمي" المرموقة في الدورة الـ58 لمهرجان هيوستن السينمائي الدولي، قبل أن يضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده بحصوله على جائزة مهرجان "ساكا" في اليابان خلال فترة مشاركته الحالية في مهرجان إصفهان.

كما لفت جعفري إلى أن «أسطورة سبهر» تأهل مؤخرًا إلى المرحلة النهائية في مهرجان بكين السادس لأفلام الأطفال والناشئة، حيث سيُعرض الفيلم في أكتوبر بالعاصمة الصينية بكين، معربًا عن أمله في أن يواصل الفيلم رفع اسم السينما والأنيميشن الإيراني عالميًا.

وأكد جعفري أن الفيلم حقق في مهرجان فجر السينمائي جميع الأهداف التي وُضعت له، مضيفًا أن صناعة الأنيميشن في إيران تشهد نموًا ملحوظًا وتحقق إنجازات نوعية تبشّر بمستقبل واعد لهذا القطاع. وأوضح أن الفيلم سيُعرض قريبًا في صالات السينما الإيرانية بعد انتهاء مشاركته في مهرجان الأطفال.

واعتبر المنتج أن أبرز ما يميز "أسطورة سبهر" هو مشاركته إلى جانب أفلام روائية حقيقية في المسابقة الرئيسية للأفلام الطويلة، ما يدلّ على أن مستوى الأنيميشن الإيراني تطوّر إلى درجة باتت المهرجانات تعتبره في مصافّ السينما الواقعية.

وختم جعفري بالقول إن مهرجان أفلام الأطفال والناشئة في إصفهان سيكون نقطة انطلاق جديدة لنجاحات الفيلم، سواء على صعيد الجوائز أو في سوق العرض التجاري المحلي والدولي.

