  1. الدولية
  2. أوروبا
١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٤٧ ص

أيرلندا تدعو إلى طرد إسرائيل وداعميها من الأمم المتحدة

أيرلندا تدعو إلى طرد إسرائيل وداعميها من الأمم المتحدة

اقترح الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز طرد إسرائيل والدول التي تُزوّد ​​الکیان بالأسلحة من الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هيغينز يوم الثلاثاء، عقب نشر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة: "هذه وثيقة بالغة الأهمية تُشير إلى وقوع أربعة من الأفعال المدرجة في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".

كما دعا الرئيس الأيرلندي إلى ممارسة ضغط عالمي على الکیان الصهيوني "لوقف قتل المدنيين ومجازرهم" في غزة.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ الکیان الصهيوني حربًا على قطاع غزة بهدفين مُعلنين: القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الصهاينة من المنطقة، لكنه فشل في تحقيق هذين الهدفين واضطر إلى التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لتبادل الأسرى.

منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد أكثر من 64,871 فلسطينياً، وأصيب نحو 164,610 آخرين، وفُقد أكثر من 9,000 آخرين، ونزح مئات الآلاف، ونسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال.

/انتهى/

رمز الخبر 1962776
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات