أيرلندا تدعو إلى طرد إسرائيل وداعميها من الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هيغينز يوم الثلاثاء، عقب نشر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة: "هذه وثيقة بالغة الأهمية تُشير إلى وقوع أربعة من الأفعال المدرجة في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".

كما دعا الرئيس الأيرلندي إلى ممارسة ضغط عالمي على الکیان الصهيوني "لوقف قتل المدنيين ومجازرهم" في غزة.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ الکیان الصهيوني حربًا على قطاع غزة بهدفين مُعلنين: القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الصهاينة من المنطقة، لكنه فشل في تحقيق هذين الهدفين واضطر إلى التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لتبادل الأسرى.

منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد أكثر من 64,871 فلسطينياً، وأصيب نحو 164,610 آخرين، وفُقد أكثر من 9,000 آخرين، ونزح مئات الآلاف، ونسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال.

