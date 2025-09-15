الكرملين: مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا ستضر بالنظام المالي الغربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد الكرملين، اليوم الاثنين، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الدول الأوروبية ستضر بالنظام المالي الغربي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تريد من الاتحاد الأوروبي إيجاد طريقة جديدة لتمويل دفاع أوكرانيا ضد روسيا باستخدام الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد صرحت بأنّه لا يمكن تصوّر إعادة الأصول الروسية المجمّدة داخل التكتل بسبب الأزمة في أوكرانيا ما لم تدفع موسكو تعويضات.

وقالت كالاس: "لا يمكننا أن نتصوّر أنّه إذا تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام، فإنّ هذه الأصول ستعود إلى روسيا إذا لم تدفع التعويضات".

وفي هذا المجال، كشف المحلّل الاقتصادي أليكس كرينر معلوماتٍ تفيد بأنّ فرنسا كانت تحتجز لروسيا 71 مليار يورو من الأصول المجمّدة. واليوم، لم يتبقَ من تلك الأموال سوى 25 مليار يورو، أي أنّ 46 مليار يورو اختفت في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

/انتهى/