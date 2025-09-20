بور إبراهيمي: عقوبات مجلس الأمن لا علاقة لها بتجارة النفط ومبيعاته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، في مؤتمر صحفي خاص: في حال عودة عقوبات مجلس الأمن الستة التي أُلغيت، ستقتصر هذه العقوبات على الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية فقط، ولن يكون لها أي تأثير على التجارة أو مبيعات النفط أو المعاملات المصرفية أو توفير السلع الأساسية.

وأكد أن هذه العقوبات لا تُقارن بالعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، وأضاف: يمكن معرفة محتوى هذه العقوبات بمجرد بحث بسيط. لا علاقة لهذه العقوبات بالتجارة أو مبيعات النفط أو السلع الأساسية.

وأكد بور إبراهيمي: على الرغم من أن الأجواء النفسية الناتجة عن هذه العقوبات قد تؤثر على بعض الدول، إلا أن تأثيرها الحقيقي محدود.

كما أشار إلى الإنجازات الأخيرة التي حققتها إيران في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وقال: اتُخذت قرارات مهمة في هذه القمة، بما في ذلك تشكيل لجنة لمواجهة العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الدول الأعضاء. وقد خلق هذا الإجراء قدرة كبيرة لإيران.

وأضاف أن تحديد عملة مشتركة بين دول شنغهاي وبريكس، والذي انتقده الرئيس الأمريكي أيضًا، يمكن أن يُضعف هيمنة الدولار على التجارة العالمية، ويسمح لإيران بإدارة جزء كبير من القيود الناجمة عن العقوبات الأمريكية.

واختتم حديثه بالقول: إن آلية العقوبات الأمريكية تختلف عن آلية عقوبات الأمم المتحدة، ويمكن لإيران التقليل من آثار هذه العقوبات من خلال الاستفادة من القدرات الدولية مثل شنغهاي وبريكس.

