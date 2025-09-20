قاليباف: إيران هي سيد المصارعة بلا منازع في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت رئيس البرلمان في رسالة التهنئة، الى ان هذا الانجاز المشرف، الى جانب فوز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة بلقب العالم هو الاخر، حدث لم يسبق له نظير في تاريخ البلاد؛ مؤكدا بأن "ايران (لا شك) هي السيد المتفرد للمصارعة في العالم".

وتابع رئيس البرلمان : إن احراز هذا الإنجاز العظيم لم يكن ليتحقق لو لا الجهود، والتخطيط، والهمم التي بذلها الرياضيون، والمدراء، والقائمون على هذه الرياضة، الذين جسّدوا بشكل رائع صورة من التفاعل بين الوفاء بالمسؤولية والتخصص؛ مما أدخل السرور إلى قلوب الشعب الإيراني واضاء شعلة الأمل بداخل شبان هذا الوطن.

واكد قاليباف : ان هذا الإنجاز يجسد طاقات إيران الإسلامية، ويثبت لشبابنا ومدرائنا أنه في ظل الثقة بالذات والاعتماد على الطاقات الوطنية، سنتمكن من تحقيق أعظم النتائج على مستوى العالم، واعتلاء منصات تبدو بعيدة المنال، بخطى شباب هذا الوطن.

وختم رئيس مجلس الشورى الاسلامي رسالة التهنئة، بالقول : انني اهنئ بهذا الفوز، الأبطال الغيارى، المؤمنين، والكادحين في المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، وبما يشمل المدربين والمدراء الاكفاء والملتزمين، وجميع القائمين على هذه الرياضة، وكذلك الشعب الإيراني النبيل حاضن الأبطال؛ سائلا الباري تعالى ان يجعل الراية المقدسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية خفاقة في جميع الميادين.