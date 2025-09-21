وزير الخارجية يهنئ بمناسبة فوز المنتخب الايراني ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة بمناسبة فوز المنتخب الايراني للمصارعة اليونانية الرومانية ببطولة العالم 2025 في زغرب بكرواتيا، كتب وزير الخارجية ،عباس عراقجي: "إن الفوز المُهيب للفريق الوطني للمصارعة اليونانية الرومانية في كأس العالم، وإضافة ميدالية ذهبية أخرى إلى سجل هذا المجال الرياضي الحافل بالإنجازات، هو مصدر فخر واعتزاز للشعب الإيراني".

واعتبر عراقجي ان هذا الإنجاز دليلا واضحا على قدرة وتماسك ومثابرة لاعبي المنتخب الوطني الشباب والطاقم الفني المجتهد الذين بجهودهم الدؤوبة وإصرارهم صنعوا التاريخ في ساحة المصارعة العالمية.

كما هنّأ وزير الخارجية أعضاء الفريق والمدربين وأسرهم والشعب الإيراني المحب للرياضة بمناسبة هذا الفوز العالمي، وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا المسار الناجح بقوة وحماس أكبر.

هذا وقد اصبح الفريق الوطني الإيراني للمصارعة اليونانية الرومانية بطلا للعالم للمرة الثانية بعد تغلبه على منافسيه.

/انتهى/

